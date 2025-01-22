WALDBREITBACH – Orientalischer Tanz für Körper, Geist und Seele – Interessierte melden sich beim VfL Waldbreitbach

Der VfL Waldbreitbach bietet regelmäßig Kurse in Orientalischen Tänzen an. Die erfahrene Bauchtanzpädagogin Monika Weise führt immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr Anfänger im Waldbreitbacher Kolpinghaus (Brückenstraße) in die unterschiedlichen und abwechslungsreichen Bewegungen ein. Interessierte Anfängerinnen, aber auch Fortgeschrittene können sich beim VfL Waldbreitbach melden.

„Orientalischer Tanz hat auf Körper, Geist und Seele eine gesundheitsfördernde Wirkung“, erklärt Weise. So werde die Konzentration und Auffassungsgabe, wie auch die Körperhaltung und -wahrnehmung verbessert. Zugleich wird Muskulatur gestärkt und gedehnt. Besonders für Frauen sei interessant, dass Orientalische Tänze zur Linderung von Menstruations- und Wechseljahrsbeschwerden beitragen und die Rückbildung von geburtsbedingten Veränderungen unterstützen können. „Zusätzlich macht Orientalischer Tanz Spaß und weckt auch unsere Lebensfreude! Unabhängig von Figur und Alter kann jede Frau den orientalischen Tanz erlernen“, motiviert die Trainerin alle Neugierigen. „Durch die Musik, die bunten Glitzertücher und die betörenden Blicke, die natürlich ebenfalls eingeübt werden und mit denen wir uns am schnellsten zum Lachen bringen, vergessen wir während des Kurses oft, dass wir sportlich tätig sind und merken die Anstrengung nicht so stark!“

Mitzubringen sind: Schläppchen (oder man tanzt barfuß), bequeme Kleidung, Fransentuch (falls vorhanden) und ein Getränk. Der Kurs erstreckt sich über zehn Abende. Ein Schnuppern ist jederzeit möglich. Teilnehmen können Frauen jeden Alters; Kinder ab 12 Jahre sind auch willkommen. Die Kosten betragen für VfL-Mitglieder 40 Euro, alle anderen zahlen 70 Euro für die zehn Abende.

Weitere Informationen gibt es bei Monika Weise telefonisch unter Tel.: 0162-8153854 oder per E-Mail an bauchtanz@vfl-waldbreitbach.de.

Einen Einblick in das vielfältige Angebote des VfL Waldbreitbach ist auf www.vfl-waldbreitbach.de zu finden. Der Verein ist auch auf Facebook und Instagram aktiv.