WALDBREITBACH – Medaillenregen für Athleten des VfL Waldbreitbach – Heinz Schwarz erfolgreich in Lloret de Mar

Zwölf Gold- und vier Silbermedaillen – das ist die Bilanz, mit der Dr. Heinz Schwarz (VfL Waldbreitbach) von den Medigames in Lloret de Mar heimkehrte. Der Arzt im Ruhestand startete innerhalb von fünf Tagen in 17 Disziplinen.

„Ich wollte alles reinhauen, was geht“, beschreibt Schwarz die Herausforderung, der er sich bei den World Medical & Health Games mit weiteren 1000 Teilnehmer aus 49 Länder gestellt hatte. An diesen Weltmeisterschaften können aktive oder ehemalige Angehörige aller Berufsgruppen im Gesundheitswesen teilnehmen. Der 77-Jährige gewann 16 Medaillen, obwohl er manche Sportarten zuletzt vor 55 Jahren beim Studium an der Deutschen Sporthochschule in Köln ausgeübt hatte. Jedoch blieb Schwarz lediglich im Nationenwettbewerb über 4×100-Meter undekoriert.

Hat er jetzt genug erreicht? „Ich beabsichtige, auf jeden Fall 2026 in Pula (Kroatien) erneut zu starten. In wie vielen Disziplinen, lasse ich dann auf mich zukommen“, erklärt der Tettnanger (Baden-Württemberg), der durch eine freundschaftliche Verbindung ins Wiedtal Mitglied im VfL Waldbreitbach ist. Informationen über das sportliche Angebot des VfL Waldbreitbach gibt es auf www.vfl-waldbreitbach.de

Foto: Dr. med. Heinz Schwarz vom VfL Waldbreitbach nahm erfolgreich bei den Medigames teil. Foto: Iris Sonneborn