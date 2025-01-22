WALDBREITBACH – Kopf aus, Beine an und durchbeißen – Athlet des VfL Waldbreitbach teilt sich in den Vogesen den Sieg

„Kopf aus, Beine an und durchbeißen“, hat sich Tobias Zöller beim letzten Anstieg des Trail-Laufs „Hivernal de la Moselotte“ in Cornimont Ende Februar in den Vogesen gesagt. Das Durchhaltevermögen des VfL-Waldbreitbach-Athleten über 39 Kilometer und 1.800 Höhemeter wurde belohnt: Er rannte nach 3:29:14 Stunden als erster durch das Ziel.

„Die Strecke war auch durch die Wetterlage sehr anspruchsvoll“, berichtet Zöller. Es sei überaus matschig gewesen. „Doch die Atmosphäre war sehr familiär und top organisiert.“ Als Einstieg nach dreimonatiger Trainingsphase sei er mit diese Top-Platzierung mehr als zufrieden. Nun bereitet sich Zöller auf den ersten Höhepunkt der noch frischen Wettkampf-Saison vor: Mitte Mai tritt er beim Trail d‘Alsace by UTMB an, der Lauf erstreckt sich über 109 Kilometer mit 3.900 Höhenmetern.

Wer sich ebenfalls gerne laufend bewegt, ist herzlich zum Lauftreff des VfL Waldbreitbach eingeladen, der immer mittwochs um 18 Uhr an der Sporthalle Waldbreitbach (Jahnstraße 1) stattfindet. Eine Anmeldung oder Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Nähere Informationen gibt es per E-Mail an lauftreff@vfl-waldbreitbach.de. Einen Überblick über das Angebot des VfL Waldbreitbach gibt es auf www.vfl-waldbreitbach.de und auf Facebook. Foto: Jörg Zöller