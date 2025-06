WALDBREITBACH – Gute Platzierungen, persönliche Bestleistungen und DM-Qualifikationen für VfL-Athleten

Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Neuwied konnten sich die Athletinnen und Athleten des VfL Waldbreitbach über viele gute Platzierungen, persönliche Bestleistungen und zwei DM-Qualis freuen. Für Michelle Kopietz (W15) lief es an diesem Tag besonders gut. Die 80 m Hürden lief sie erstmalig unter 12 Sekunden (11,95 s), gewann das Rennen mit deutlichem Vorsprung und hakte damit gleich die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften ab. Auch über 300 m Hürden in 38,33 s holte sie den Rheinland-Pfalz-Meister-Titel und verpasste die Qualifikation nur knapp. Im Kugelstoßen gewann sie mit 10,86 m und persönlicher Bestleistung die Bronzemedaille.

Ida-M. Stein (W14) schaffte es in allen 3 Wurfdisziplinen in den Endkampf und erreichte Platz 6 im Speerwurf (23,59 m), Platz 7 im Diskuswurf (15,81 m) und Platz 8 im Kugelstoßen (7,69 m). Clara Sophie Keller, die in der nächsthöheren Alterskasse W14 gestartet ist, konnte ihre Bestleistung über 100 m auf 14,23 s steigern und erreichte damit Platz 18. Im Diskuswurf gelang ihr mit 14,31 m Platz 8. Auch Justus Weiler trat in der höheren Altersklasse (M14) an und freute sich über gute Weiten: Die schwerere 4-kg Kugel stieß er auf 8,58 m und belegte Platz 7. Gleiches gelang ihm im Diskuswurf mit 23,19 m. In der WJ U20 wurde Amelie Schmitt Vize-Rheinland-Pfalz-Meisterin mit einer persönlichen Bestleistung von 11,14 m im Kugelstoßen.

Celina Medinger holte den Vize-Titel und gleichzeitig die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften über 100 m Hürden in 14,31 s bei starker Konkurrenz. Auch im Hochsprung schaffte sie eine persönliche Bestleistung mit 1,61 m und wurde Zweite. Gleiches gelang ihr im Speerwurf mit 35,96 m. Rheinland-Pfalz-Meisterin im Speerwurf wurde Eva-Fabienne Stein mit 37,09 m. Samuel Plenert Fabing startete ebenfalls in der höheren Altersklasse MJ U20 und freute sich, über 100 m Hürden mit 11,92 s erstmals unter 12 Sekunden geblieben zu sein. Er belegte damit Platz 12. Mit dem Stab sprang er 3,50 m hoch und erreichte Rang 4.