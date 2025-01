WALDBREITBACH – Fast 100 Meldungen für das 3. Weihnachtsbaumwerfen am Samstag, 25. Januar 2025

Eine Woche vor dem 3. Weihnachtsbaumwerfen haben sich insgesamt fast 100 Teilnehmer für den spaßbetonten Werferdreikampf angemeldet, darunter 20 Kinder und Jugendliche sowie 80 Erwachsene. Das erfreut das Veranstalterteam von VfL und FC Waldbreitbach.

Nach 2023 mit 42 und 2024 mit 79 Teilnehmern bedeutet das einen Anmelderekord. Die große Meldezahl verlangt entsprechend auch organisatorische Anpassungen. So wird es gegenüber den Vorjahren mehr Riegen mit je bis zu 15 Personen geben. Außerdem wurden die Wettkampfanlagen verdoppelt, damit mehr Riegen zeitgleich werfen können.

Die Siegerin der Vorjahre Margret Klein-Raber aus dem Saarland möchte zum dritten Mal oben auf dem Siegertreppchen stehen. Vorjahressieger Carsten Machholz aus Bonn ist auch wieder dabei. Als Ältester hat mit Jahrgang 1933 Alfons Klein aus Düppenweiler im Saarland gemeldet. Die größte Mannschaft insgesamt stellt Ausrichter VfL Waldbreitbach, die größte Frauengruppe die Möhnen Immergrün. Unter ihnen befindet sich auch Ortsbürgermeisterin Monika Kukla.

Bei den Männern kommen zehn und bei den Frauen sechs Teams für die dreier-Teamwertung infrage. Die Wettbewerbe beginnen um 11 Uhr mit dem Weitwurf der Kinder U12. Ab 11.30 Uhr macht die Jugend U18 ihren Werferdreikampf. Um 13 Uhr werfen die Erwachsenen zeitgleich in sechs Riegen an sechs Wettkampfanlagen. Die Siegerehrungen finden jeweils nach den Wettbewerben statt. Der Meldeschluss ist am Mittwoch, 22. Januar 2025. Am Tag selbst sind aus organisatorischen Gründen KEINE Nachmeldungen möglich. Informationen unter www.baumwerfen.de.