WALDBREITBACH – Erfolgreicher Wettkampf für die Nachwuchs-Leichtathleten des VfL Waldbreitbach

Mit drei Teams ging der VfL Waldbreitbach beim Kinder-Leichtathletik-Wettkampf in Andernach an den Start, bei dem die jüngsten Athletinnen und Athleten ihr Können unter Beweis stellen konnten.

In der Altersklasse U8 standen der Medizinballstoß, der Hoch-Weitsprung und die Hindernisstaffel auf dem Programm. Das gemischte Team Waldbreitbach / LG Koblenz – Rhens“ mit den VfL-Kindern Melissa Franken, Oliver Hardt, Anton Liesenklas, Felix Wambach und Miriam Zorner setzte ich gegen 7 andere Teams durch und belegte einen hervorragenden 1. Platz.

In der U10 gingen Lucy Trimborn, Lara Plag, Jakob Wambach, Sophie Medinger, Inga Hasbach, Leni Pees und Emma Greiner an den Start. Im seitlichen Medizinballstoß, in der Weitsprung- und Hindernisstaffel und im Transportlauf zeigten sie starke Leistungen und schafften bei großer Konkurrenz Platz 5 von 13 Teams.

Das Team der Altersklasse U12 trat im seitlichen Medizinballstoß, im 5-Sprung, in der Hindernisstaffel und im Transportlauf an. Andre Knappe, Leni Trimborn, Louisa Jungblut, Madelaine Jungbluth, Leo Lesum, Annika Krieger, Timo Lehnert und Henry Wecklein waren punktgleich mit einem anderen Team und teilten sich daher einen tollen 1. Platz von 12 angetretenen Teams.

Bei der Siegerehrung zeigten alle strahlende Gesichter und auch die Trainerinnen waren sichtlich stolz auf die Leistungen ihrer Schützlinge.

Die Trainer und Trainingszeiten der Kinder-Leichtathletik im Überblick: U8: Mittwoch 16-17 Uhr, Marie Böckmann, U10: Mittwoch 16-17 Uhr, Anke Jüssen, Leonie Böckmann, Jule Kresin, U12: Montag 16-17:30 Uhr oder 17-18:30 Uhr, Mittwoch 17-18:30 Uhr, Anna Rathmann, Elgin Ließfeld, Marie Böckmann