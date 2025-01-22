WALDBREITBACH – Erfolgreiche KILA-Cup-Wettkämpfe in Bad Ems

Die zweite Veranstaltung des KILA (Kinderleichtathletik)-Cups fand in Bad Ems statt. Die Athletinnen und Athleten zeigten starke Leistungen und konnten hervorragende Platzierungen erzielen: Das U8-Team „Springmäuse“ mit Clara Ahnemüller, Jakob Lob, Manuel Radke, Carl Muhs, Hannah Uhrig, Anni Schuster, Lina Isaak, Carlotta Krämer, Henri Hardt, Nele Schuster und Johanna Zorner erreichte Platz 2, ebenso wie das U10-Team „Wirbelwind“ mit Leonard Zseb, Leo Benedikt Kruft, Miriam Zorner und Lea Fischer. Platz 5 ging an das Team U12-Team „Sprint-Geparden“, das aus Martha Isaak, Mona Kelmendi, Madelaine Hohn, Sophie Medinger, Lisa Sophie Kruft und Thea Wall bestand.

Schon eine Woche später stand die nächste KILA-Veranstaltung in Ochtendung auf dem Programm. Auch dort präsentierten sich die Teams, die diesmal in Startgemeinschaft mit anderen Vereinen antraten, in guter Form und erreichten folgende Ergebnisse: U8-Team „Springmäuse“ mit Jakob Lob, Henri Hardt, Clara Ahnemüller, Damian Wagner, Marie Reinhard, Carl Muhs, Hannah Uhrig und Tamino Rams: Platz 1 U10-Team „Wirbelwind“ mit Soraya Rams und Leo Benedikt Kruft: Platz 5 U12-Team „Sprint-Geparden“ mit Sophie Medinger, Lisa Sophie Kruft und Emily Vescovacci: Platz 1