WALDBREITBACH – 12. WiedtalUltraTrail kam wieder gut an – Mehr als 50 Sportler hatten rund um Waldbreitbach „Mut zum WUT“

Auf eine sehr große Runde um Waldbreitbach machten sich mehr als 50 Sportler am 5. April wieder im Rahmen des WiedtalUltraTrail (WUT). Bereits zum 12. Mal fand dieser besondere, vom VfL Waldbreitbach organisierte, Gruppenlauf über etwa 65 Kilometer mit 2.100 Höhenmetern durch das Mittlere Wiedtal statt und zog dabei sogar Menschen aus Frankfurt, Köln oder Wuppertal an.

VfL-Vorsitzender Arne von Schilling begrüßte die ausdauerstarken Frauen und Männer zum verdienten Pasta-Buffet im Waldbreitbacher Hotel zur Post, das den Abschluss des Tages bildete. Dabei blickte er in viele zufriedene und glückliche Gesichter. Die Faszination mehr als eine Marathon-Distanz zurückzulegen, sei ungebrochen, bemerkte von Schilling. Dies gelte auch für die zahlreichen regionalen Unterstützer und fleißigen Helfer. „Ich danke allen, die sich Jahr für Jahr für diesen besonders herausfordernden Lauf einsetzen.“ Acht Teilnehmer des Lauftreffs des VfL Waldbreitbach begleiteten die Läufergruppe auf einzelnen Etappen als „Besenläufer“ und Motivierer“.

Geleitet wurde der Gruppenlauf, der das Motto „Mut zum WUT“ trägt, durch von Schilling und Tobias Bußmann, die an markanten Stellen etwas über die Besonderheiten der Region berichteten. Die Strecke verlief wie in den Jahren zuvor in einem Radius von höchsten zehn Kilometern um Waldbreitbach fast vollständig auf örtlichen Wanderwegen. Auch die überregionalen Wanderwege Westerwaldsteig, Wiedweg und Klosterweg sind teilweise einbezogen. „Es sieht hier aus, wie im Hochgebirge“, lautete die staunende Aussage einer Teilnehmerin beim Blick vom Malberg in das malerische Wiedtal.

Fünf Läufer des VfL Waldbreitbach bewältigten die Gesamtstrecke: Arne von Schilling, Tobias Bußmann, Marcel Engels, Tobias Zöller und Florian Stoffels. Die Ergebnisliste und weitere Informationen gibt es auf www.mut-zum-wut.de oder www.facebook.com/WiedtalUltraTrail