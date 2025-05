WALDALGESHEIM – PKW brennt auf Autobahn A 61/Waldalgesheim

Ein brennender PKW behinderte gegen 13:30 Uhr den Verkehr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz. Dort geriet in Höhe Waldalgesheim der Wagen eines 32-jährigen Mannes in Brand. Zuvor konnte der Mann den Wagen noch ganz rechts auf der Autobahn abstellen und das Auto rechtzeitig verlassen. Der Brand ist seit 14 Uhr gelöscht. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Stromberg und Bingen. Da jedoch größere Mengen an Betriebsstoffen und auch verschmutztes Löschwasser die Fahrbahnen bedecken, muss die Autobahn an der Stelle erst noch gereinigt werden. Hier sind derzeit hierzu Kräfte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim und der Autobahnmeisterei Emmelshausen sowie ein Reinigungsunternehmen vor Ort im Einsatz. Die Autobahn muss für die Reinigung gesperrt werden, weil alle Fahrstreifen verschmutzt sind. Daher werden die Reinigungsarbeiten und die Maßnahmen der Sperrung noch einige Zeit andauern. Der aktuelle Rückstau erstreckt sich bis ans Autobahndreieck Nahetal. Die Polizei bittet daher darum, den Bereich großräumig zu umfahren. Quelle: Polizei