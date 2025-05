VG KIRCHEN – Starke Impulse für mehr Opferschutz – Informationsveranstaltung mit dem WEISSEN RING Altenkirchen

Unter dem Motto „Wir helfen Kriminalitätsopfern“ fand im Ratssaal der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) eine öffentliche Informationsveranstaltung in Kooperation mit dem WEISSEN RING Altenkirchen statt. Eingeladen hatten die Gleichstellungsstelle Egalitéa der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) sowie die Gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, Angelika Brenner.

Zu Beginn begrüßte Nelli Hoffmann, Gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg), die Gäste, unter ihnen Bürgermeister Andreas Hundhausen, Ratsmitglieder sowie Vertreterinnen und Vertreter des WEISSEN RINGS Altenkirchen, darunter Dieter Lichtenthäler. Sie betonte, wie wichtig Sensibilisierung für das Thema Kriminalitätsopfer ist – nicht nur im Erwachsenenalter, sondern schon bei Kindern und Jugendlichen. Bürgermeister Andreas Hundhausen begrüßte die Gäste ebenfalls herzlich und bedankte sich dafür, dass eine Veranstaltung zu diesem bedeutsamen und sensiblen Thema organisiert wurde. Er würdigte das Engagement der Gleichstellungsstellen und des WEISSEN RINGS.

Angelika Brenner stellte sich und ihre Arbeit vor. Sie betonte, dass Gleichstellungsarbeit ein bedeutender Bestandteil sei – gleichzeitig aber immer noch viele Frauen mit einer Hemmschwelle zu kämpfen hätten und das Angebot noch zu wenig genutzt wird, wenn es darum geht, sich Unterstützung zu suchen. „Wir Gleichstellungsbeauftragten sind da, um zu begleiten, zu stärken und zu vernetzen“, so Brenner. In vielen Fällen können Gleichstellungsbeauftragte als Lotsin fungieren und an kompetente Institutionen wie zum Beispiel den WEISSEN RING weiterverweisen. Für vertrauliche Anliegen stehen regelmäßige Sprechstunden zur Verfügung. Informationen und Kontaktdaten finden Interessierte im Mitteilungsblatt Aktuell wieder – selbstverständlich unter Einhaltung des Datenschutzes.

Ein besonderes Highlight war die Videobotschaft von Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Landesvorsitzende des WEISSEN RINGS Rheinland-Pfalz, die trotz Abwesenheit ihre volle Unterstützung bekundete.

Im Anschluss informierte Dieter Lichtenthäler in seinem Vortrag über die Arbeit des WEISSEN RINGS – von emotionaler Begleitung über verschiedene Hilfsangebote bis hin zur Präventionsarbeit.

Am Infotisch standen Flyer, Fachliteratur, Materialien der beteiligten Stellen sowie kleine Give-aways wie Taschenlampen und Notfallpfeifen zur Verfügung. Begleitet wurde dies vom Slogan: „Hinsehen. Hinhören. Hilfe geben. – Mit Licht, Signal und Wissen gegen das Schweigen.“

Die Veranstaltung endete mit einer offenen Fragerunde und wertvollen Gesprächen – getragen von einem gemeinsamen Bewusstsein: Dass jede und jeder etwas beitragen kann, damit Betroffene nicht alleine bleiben. Ob durch ein offenes Ohr, das Weitergeben von Informationen oder die Unterstützung starker Netzwerke wie dem WEISSEN RING – jeder kleine Schritt zählt, wenn es um Schutz, Hilfe und Solidarität geht.

Foto: v.l.: Nelli Hoffmann (Gleichstellungsbeauftragte VG Kirchen), Dieter Lichtenthäler (WEISSER RING Altenkirchen), Angelika Brenner (Gleichstellungsbeauftragte VG Betzdorf-Gebhardshain (Foto: Nelli Hoffmann)