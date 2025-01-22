VG KIRCHEN – SIEGTAL-PUR – „Autofreies Siegtal – Siegtal Pur“ – Verkehrsführung am 05.07.2026 in der Verbandsgemeinde Kirchen

Wegen der Veranstaltung „Siegtal Pur“ ist die B 62 im Bereich der Verbandsgemeinde Kirchen zwischen Betzdorf und Mudersbach (Kreisel Niederschelderhütte) am Sonntag, 5. Juli 2026 für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt.

Lediglich zwischen Südknoten und Struthofspange findet einspurig Fahrzeugverkehr in Richtung Betzdorf statt (Einbahnstraße), wobei der Fahrzeugverkehr zum Radfahrer durch Drängelgitter abgetrennt wird. Der Kfz-Verkehr aus Richtung Betzdorf wird über den Eisenweg (Einbahnstraße) und die Kirmesfeldstraße nach Kirchen geführt. Der Fahrzeugverkehr in Richtung Wissen, Niederfischbach, Freudenberg (A 45) kann über die Kirchstraße in Kirchen und über Wehbach (L 280) abfließen. Der Fahrzeugverkehr nach Siegen wird über Dermbach / Neunkirchen umgeleitet. Entsprechende Umleitungswegweiser werden aufgestellt.

Über die am Südknoten in die B 62 einmündende Bahnhofstraße kommen die Radfahrer zum Ruhr-Sieg-Radweg, der auf dem ca. 11,8 Kilometer langen Teilstück durch das Asdorftal bis nach Freudenberg führt. Hier besteht die Zufahrt zum Veranstaltungsraum sowohl in Richtung Siegburg als auch nach Siegen.

Das Diakonie Klinikum Kirchen bleibt inklusive Notdienstzentrale erreichbar. Die An- und Abfahrt erfolgt über die Hauptstraße, Brückenstraße und Bahnhofstraße bis zum Krankenhaus. Besucher des Krankenhauses können den Parkplatz am ehemaligen Heizwerk über die Brückenstraße / Bahnhofstraße und die Siegbrücke anfahren. Die Freizeiteinrichtungen auf dem Molzberg sind über die Struthofspange und die Siegstraße zu erreichen.

Da für die Anwohner der Siegener Straße keine Querungsmöglichkeit besteht, sollten diese an diesem Sonntag ihre Fahrzeuge im Bereich der Austraße abstellen.

Für die Anlieger der Freusburgermühle wird eine Umleitungsstrecke über den Queckhahn, Hardtkopfstraße (Sportplatz) und Baumschulweg ausgeschildert. Den Anwohnern von Freusburg und Freusburg-Struth steht in Richtung Kirchen eine Umleitung über den Wilhelminenweg, Auf der Hub, Johannesstraße, Brühlhof und umgekehrt zur Verfügung. Beginn der Umleitung in Kirchen ist die Bahnstraße Fahrtrichtung Brühlhof. In Freusburg (Burgstraße) wird der Hohlweg bergabwärts als Umleitungsstrecke für den Kfz-Verkehr in Richtung Freusburg-Struth freigegeben.

Für die Bewohner in Büdenholz kann keine geeignete Ausweichroute angeboten werden. Die dortigen Bürger werden daher gebeten, an diesem Tag soweit wie möglich auf ihre Fahrzeuge zu verzichten. Dies gilt natürlich nicht für Rettungsfahrzeuge oder wenn Menschen in Not sind. Sollte aus ganz besonderen Gründen am 5. Juli eine Fahrt notwendig werden und sich nicht verschieben lassen, können sich die Betroffenen rechtzeitig bei der örtlichen Ordnungsbehörde der Verbandsgemeinde Kirchen, Telefon 02741/ 688-0, melden, damit unter Umständen eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden kann.

Für die Anlieger in Mudersbach und Niederschelderhütte gilt, dass die B 62 komplett bis zum Kreisel in Niederschelderhütte für den Kfz-Verkehr gesperrt ist. Ab hier können die Teilnehmer von Siegtal Pur die komplette HTS Richtung Siegen/Netphen nutzen. Alle in die B 62 einmündenden Seitenstraßen sind für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Wie bereits in den Vorjahren befindet sich für den Fahrzeugverkehr in Mudersbach / Niederschelderhütte keine Querungsstelle über die B 62. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich auf ausgeschilderte, weiträumige Umleitungsstrecken mit entsprechenden Hinweisschildern einzustellen oder vor Veranstaltungsbeginn (07:00 Uhr) ihre Fahrzeuge auf der entsprechenden Seite der gesperrten B62 zur Weiterfahrt bereitzustellen.

Die ENI – Tankstelle Hering in Mudersbach hat an diesem Tag erst ab 18:00 Uhr geöffnet. Weitere Parkmöglichkeiten gibt es in Mudersbach auf dem Otto-Hellinghausen-Platz, dem Industriegebiet Stahlwerkstraße, der Industrie- und Bahnhofstraße, im Raum Kirchen auf dem Parkdeck Lindenstraße, Lidl-Parkplatz und Austraße.

Die Verbandsgemeindeverwaltung weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die B 62 zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt ist, da der Auf- und Abbau der Verkehrseinrichtungen einen erheblichen Zeitaufwand erfordert. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünscht die Verwaltung einen erfolgreichen und unfallfreien Verlauf.