VG KIRCHEN – Neue Auszubildende im Kirchener Rathaus begrüßt – Sebastian Lippert feiert 25-jähriges Dienstjubiläum

Zum Ausbildungsstart am 1. August wurden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg) zwei neue Auszubildende willkommen geheißen. Jenny Reichel und Leticia Ngyombo werden als angehende Verwaltungsfachangestellte während ihrer dreijährigen dualen Ausbildung die verschiedenen Fachbereiche durchlaufen und umfassende Einblicke in die Verwaltungsabläufe erhalten. Bürgermeister Andreas Hundhausen begrüßte die neuen Azubis im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Kirchener Rathaus und wünschte den jungen Nachwuchskräften einen erfolgreichen Start in ihren neuen Lebensabschnitt. „Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, damit Sie eine gute Ausbildung erhalten“, erklärte der Verwaltungschef. Dem schlossen sich Ausbildungsleiterin Swetlana Neufeld und Peter Mockenhaupt für den Personalrat gerne an.

Außerdem wurde bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg) ein besonderes Dienstjubiläum gefeiert. Verbandsgemeinde-Oberinspektor Sebastian Lippert blickt auf 25 Jahre im öffentlichen Dienst zurück. Lippert hatte von 2000 bis 2003 zunächst seine Verwaltungslehre bei der Verbandsgemeinde Gebhardshain absolviert. Direkt im Anschluss begann er bei der Verbandsgemeinde Kirchen die Ausbildung zum Verbandsgemeindesekretär und ist dem Kirchener Rathaus bis heute treu geblieben. Bis auf eine vierjährige Tätigkeit als Vollstreckungsbeamter bei der Verbandsgemeindekasse ist Lippert seitdem im Fachbereich „Bürgerdienste“ eingesetzt. Im Juni 2006 wurde er zudem zum Standesbeamten bestellt. Heute ist Sebastian Lippert stellvertretender Fachbereichsleiter „Bürgerdienste“ und Leiter des Fachgebiets „Kundenzentrum“.

Fachbereichsleiter Bernd Schmidt betonte Lipperts Zuverlässigkeit und die gute Zusammenarbeit. Als Dankeschön für die langjährige Pflichterfüllung gab es von Bürgermeister Andreas Hundhausen neben der Urkunde auch ein kleines Geschenk.