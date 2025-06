VG KIRCHEN – Kinderärztin oder Kinderarzt im Westerwald gesucht – Verbandsgemeinde Kirchen lockt mit tollem Angebot

Kinderärztinnen und Kinderärzte sind aktuell Mangelware. Auch die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) im Landkreis Altenkirchen ist auf der Suche. Einer neuen Pädiaterin bzw. einem neuen Pädiater hat die Region einiges zu bieten: eine gute Infrastruktur, günstige Immobilien, eine reizvolle Natur und nicht zuletzt einen finanziellen Anreiz. Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) zieht auch im Westerwald mit den Kommunen an einem Strang – für eine gute Versorgung vor Ort.

Weil eine Kinderarztpraxis in Kirchen bald schließt, wünschen sich die kleinen der 23.000 Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) und deren Eltern vor allem eines: eine neue Kinderärztin oder einen neuen Kinderarzt. „Wir würden uns freuen, bald fündig zu werden“, sagt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Andreas Hundhausen. „Bei uns lässt es sich sehr gut leben. Wir haben eine ausgeprägte Vereinslandlandschaft, zahlreiche Kindertagesstätten, fünf Grundschulen an sieben Standorten und mehrere weiterführende Schulen.“ Siegen ist als nächstgrößere Stadt in 20 Minuten mit dem Auto erreichbar, Koblenz in einer Stunde, Köln in 75 Minuten. Auch die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel ist gut.

Medizinische Versorgung ist Herzensangelegenheit

„Die medizinische Versorgung unserer Bevölkerung liegt uns sehr am Herzen. Sie wird als Standortfaktor immer wichtiger“, weiß Hundhausen. Dies ist mit ein Grund, warum die Verbandsgemeinde im vergangenen Jahr den „Gesundheitskreis Kirchen“ ins Leben gerufen hat. Dort tauschen sich alle, die in der Region mit Patientinnen und Patienten in Kontakt kommen, aus – unter anderem Ärztinnen und Ärzte, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, Pflegedienste, Physiotherapiepraxen, Hebammen sowie Apothekerinnen und Apotheker. „Gerade für eine neue Ärztin bzw. einen neuen Arzt ist dieses Netzwerk wertvoll. So kommt man miteinander ins Gespräch und lernt die anderen Player aus dem Gesundheitsbereich kennen“, betont der Bürgermeister.

Auch auf Kreisebene sind die Ärztinnen und Ärzte gut vernetzt, verrät der Landrat des Landkreises Altenkirchen Dr. Peter Enders, der selbst Mediziner ist: „Unsere Kreisärzteschaft ist sehr aktiv. Es gibt regelmäßig Fortbildungen, einen organisierten Ärztlichen Bereitschaftsdienst und einen konstruktiven kontinuierlichen Austausch zwischen den Haus- und Facharztpraxen.“ Daher seien auf fachlicher Ebene stets Kolleginnen und Kollegen greifbar.

Finanzielle Förderung von Kommune, Land und KV RLP

Ein weiterer Grund, sich als Kinderärztin oder Kinderarzt in der Verbandsgemeinde Kirchen anzusiedeln, ist die finanzielle Förderung. Eine Praxisneugründung oder -übernahme fördert die Kommune mit bis zu 50.000 Euro. Bürgermeister Hundhausen erläutert dazu: „Den Betrag können wir in einem auszahlen, etwa um einen Teil der Praxisausstattung zu finanzieren. Er kann aber auch gestaffelt werden und beispielsweise über eine längere Zeit als Mietzuschuss dienen.“ Apropos Miete: Räumlichkeiten für eine Praxis sind in der Stadt Kirchen vorhanden. Sollten diese einer Kandidatin oder einem Kandidaten nicht zusagen, hilft die Kommune bei der Suche nach einer Alternative.

Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich ebenfalls an der Förderung und gewährt einen Zuschuss von bis zu 20.000 Euro. Und auch die KV RLP unterstützt finanziell, wie der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KV RLP Dr. Andreas Bartels informiert: „Für frischgebackene Fachärztinnen und Fachärzte haben wir zu Beginn des Jahres einen besonderen Anreiz geschaffen. Wer den letzten anerkennungsfähigen Weiterbildungsabschnitt im ambulanten Bereich in Rheinland-Pfalz absolviert hat und sich innerhalb von zwölf Monaten nach bestandener Facharztprüfung in unserem Bundesland niederlässt, erhält 10.000 Euro Startkapital.“ Außerdem steht die KV RLP einer neuen Pädiaterin bzw. einem neuen Pädiater von Anfang an beratend zur Seite. Die erfahrenen Beraterinnen und Berater zeigen zum Beispiel, welche Praxisformen möglich sind, was es im Zulassungsprozess zu beachten gibt und beantworten betriebswirtschaftliche Fragen. In den ersten beiden Jahren der Praxistätigkeit steht neuen Mitgliedern zudem eine Praxislotsin oder ein Praxislotse zur Verfügung.

Interessierte Ärztinnen und Ärzte können sich per E-Mail oder telefonisch melden bei Paul Lautenschläger, Referent im Beratungsteam der KV RLP: paul.lautenschlaeger@kv-rlp.de, Telefon 06131 326-4521