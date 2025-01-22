VG KIRCHEN – Gedenkfeiern zum Volkstrauertag in der VG-Kirchen 2025

Zum Volkstrauertag am Sonntag, 16. November 2025 finden in der Verbandsgemeinde Kirchen folgende Gedenkfeiern statt:

Brachbach: 10:00 Uhr Gedenken der Gefallenen an der Kriegergedächtniskapelle auf dem alten Friedhof. Mitgestaltet wird die Gedenkfeier vom Musikverein Lyra, dem Schützenverein St. Josef und der Feuerwehr Brachbach.

Friesenhagen: 11:00 Uhr am Ehrenmal vor der Pfarrkirche unter Mitwirkung der Feuerwehr und des Musikvereins Concordia.

Kirchen: 14:30 Uhr zentrale Gedenkfeier der Stadt Kirchen und ihrer Ortsteile auf dem Friedhof in Freusburg. Die Trauerfeier beginnt mit einem Trauermarsch vom Otto-Pfeiffer-Museum zur Kapelle.

Mudersbach: 11:00 Uhr am Ehrenmal auf dem Friedhof (Bergstraße). Die Siegtaler Musikanten und die Feuerwehr sorgen für einen würdigen Rahmen der Trauerfeier.