VG KIRCHEN – Geänderte Öffnungszeiten im Kirchener Rathaus an Karneval – Einladung zur öffentlichen Rathauserstürmung am Rosenmontag

An den tollen Tagen werden die Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen und Stadt Kirchen (Villa Kraemer) eingeschränkt. Rathaus und Stadtbüro in der Lindenstraße bleiben am Donnerstag, 12. Februar (Weiberfastnacht) und am Rosenmontag, 16. Februar ab 9.30 Uhr geschlossen.

Annahmeschluss in den publikumsrelevanten Bereichen (Kfz-Zulassungsstelle, Bürgerbüro und Standesamt) ist 09:00 Uhr. An den übrigen Karnevalstagen gelten die normalen Öffnungszeiten. Die Verbandsgemeindeverwaltung bittet um Beachtung.

Die Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an der öffentlichen Erstürmung des Rathauses am Rosenmontag um 10.11 Uhr durch die Karnevalsvereine in der Verbandsgemeinde Kirchen teilzunehmen.