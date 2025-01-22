VG KIRCHEN – Arbeiten an der Wasserversorgung im Bereich Grindel-Wehbach

Am Dienstag, den 28. Oktober 2025 führen die Verbandsgemeindewerke Kirchen dringend notwendige Arbeiten an den Wasserleitungen im Bereich Kirchen-Grindel durch. Dadurch ist in der Hochzone Grindel und Wehbach den ganzen Tag über mit deutlich vermindertem Wasserdruck zu rechnen.

Konkret betroffen sind folgende Straßen:

Grindel: Ahornweg, Birkenweg, Buchenweg, Eichenweg, Eschenweg

Wehbach: Adolf-Kolping-Straße, Buchenhofstraße, Glückaufstraße, Oberstraße und Freusburger Straße (ab Hausnummer 34).

Die Verbandsgemeindewerke bitten die betroffenen Anwohner um Verständnis für die Einschränkungen.