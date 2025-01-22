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VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

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VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Am Donnerstag, 26. März 2026, 17:30 Uhr, findet im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen eine Sitzung des Verbandsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Verpflichtung von Ratsmitgliedern
  2. Ergänzungswahlen zu den Ausschüssen
  3. Zweite Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld für das Haushaltsjahr 2026
  1. Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2025 in das Haushaltsjahr 2026 gemäß § 17 GemHVO
  1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
  2. Erlass einer Gebührensatzung sowie einer Benutzungssatzung für das „Historische Raiffeisenhaus“ Flammersfeld
  3. Erlass einer Gebührensatzung sowie einer Benutzungssatzung für den „Alvenslebenstollen“
  4. Finanzielle Förderung freiwilliger Zusammenschlüsse von Ortsgemeinden durch die Verbandsgemeinde
  5. Bestätigung der Eilentscheidung; Änderung einer Darstellung in der Ortsgemeinde Horhausen im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde von „Fläche für die Landwirtschaft“ in „Fläche für den Gemeinbedarf“ im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans
  6. 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der ehemaligen Verbandsgemeinde Flammersfeld für den Bereich „Am Berg“ in der Gemarkung Flammersfeld – Beratung und Beschlussfassung über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Anregungen und Bedenken der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
  1. Anzeige von Tätigkeiten im Hauptamt, in öffentlichen Ehrenämtern und Nebentätigkeiten des

Bürgermeisters

  1. Verschiedenes
  2. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Grundstücksangelegenheit
  2. Schulangelegenheit
  3. Verschiedenes

Fred Jüngerich, Bürgermeister

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