VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
Am Donnerstag, 26. März 2026, 17:30 Uhr, findet im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen eine Sitzung des Verbandsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Verpflichtung von Ratsmitgliedern
- Ergänzungswahlen zu den Ausschüssen
- Zweite Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld für das Haushaltsjahr 2026
- Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2025 in das Haushaltsjahr 2026 gemäß § 17 GemHVO
- Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
- Erlass einer Gebührensatzung sowie einer Benutzungssatzung für das „Historische Raiffeisenhaus“ Flammersfeld
- Erlass einer Gebührensatzung sowie einer Benutzungssatzung für den „Alvenslebenstollen“
- Finanzielle Förderung freiwilliger Zusammenschlüsse von Ortsgemeinden durch die Verbandsgemeinde
- Bestätigung der Eilentscheidung; Änderung einer Darstellung in der Ortsgemeinde Horhausen im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde von „Fläche für die Landwirtschaft“ in „Fläche für den Gemeinbedarf“ im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans
- 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der ehemaligen Verbandsgemeinde Flammersfeld für den Bereich „Am Berg“ in der Gemarkung Flammersfeld – Beratung und Beschlussfassung über die während der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Anregungen und Bedenken der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
- Anzeige von Tätigkeiten im Hauptamt, in öffentlichen Ehrenämtern und Nebentätigkeiten des
Bürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Grundstücksangelegenheit
- Schulangelegenheit
- Verschiedenes
Fred Jüngerich, Bürgermeister