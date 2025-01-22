VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Am Donnerstag, 20. November 2025, 17:30 Uhr, findet im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen eine Sitzung des Sportausschusses statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Abschließende Entscheidungen

Verpflichtung von Ausschussmitgliedern Zuschussantrag für die Durchführung des Weltranglisten-Damentennisturniers REWE PETZ Ladies Open 2026

Vorberatende Beschlussfassungen

Satzung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld über die Benutzung des Hallenbades Altenkirchen Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ – Projektaufruf 2025/2026 Verschiedenes

Fred Jüngerich, Bürgermeister