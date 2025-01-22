Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

von

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Am Donnerstag, 20. November 2025, 17:30 Uhr, findet im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen eine Sitzung des Sportausschusses statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Abschließende Entscheidungen

  1. Verpflichtung von Ausschussmitgliedern
  2. Zuschussantrag für die Durchführung des Weltranglisten-Damentennisturniers REWE PETZ Ladies Open 2026

Vorberatende Beschlussfassungen

  1. Satzung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld über die Benutzung des Hallenbades Altenkirchen
  2. Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ – Projektaufruf 2025/2026
  3. Verschiedenes

Fred Jüngerich, Bürgermeister

Beitrag teilen