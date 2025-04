VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Ist doch klar – die Zukunft ist solar! – Solarbotschafter der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld!

Wer sind Solarbotschafter? Die Solarbotschafter in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld sind Bürger, die bereits eigene Anlagen installiert und schon über die Jahre Erfahrungen mit Photovoltaik (PV), Solarthermie und/oder Stromspeichern gesammelt haben. Sie informieren unverbindlich und unabhängig interessierte Mitbürger in Sachen Solarenergie. Die Motivation der Solarbotschafter ist es, die Energiewende in der Verbandsgemeinde voranzubringen und ihre Erfahrungen zu teilen.

Für wen sind Solarbotschafter hilfreich? Viele überlegen an einer eigenen Solaranlage oder einem Stromspeicher. Hier können Bürger von den Erfahrungen der Solarbotschafter profitieren. Neben dem wahrscheinlich bereits bekannten Solarkataster können Sie deren Wissen für ihren persönlichen Einstieg in das Thema „Solarenergie“ nutzen!

Wie wird der Kontakt zu den Solarbotschaftern aufgenommen? Die Solarbotschafter sind auf der Homepage der Verbandsgemeinde unter https://www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de/leben-wohnen/bauen-immobilien-umwelt/klimaschutz-neu/solarbotschafter einsehbar. Entweder ist eine direkte Kontaktherstellung möglich oder der Kontakt wird über das Rathaus hergestellt. Richten Sie gerne ihre persönlichen Fragen an die Solarbotschafter!

Wie kann ich Solarbotschafter werden? Schreiben Sie eine E-Mail an julia.stahl@vg-ak-ff.de (oder per Post an das Rathaus) mit dem Betreff „Anmeldung Solarbotschafter“. Anschließend erhalten Sie einen Anmeldebogen, den Sie bitte ausgefüllt zurücksenden. Dort werden Informationen abgefragt wie bspw. ihre Kontaktdaten, Informationen zu ihrer Anlage (Art der Anlage, Größe in kWp, Alter) sowie optional einem Bild ihrer Anlage.