VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Ilka Gippert ist neue Gemeindeschwester plus – Beratungsangebot für ältere Menschen in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Zum 1. Oktober 2026 startete Ilka Gippert als neue Gemeindeschwester plus in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Sie ist künftig Ansprechpartnerin für ältere Menschen, die selbstständig zu Hause leben und Unterstützung, Beratung oder einfach jemanden zum Zuhören suchen.

Das Angebot richtet sich insbesondere an Menschen ab 70 Jahren, die noch keine Pflege benötigen. Die Gemeindeschwester plus berät individuell und kostenlos und hilft dabei, möglichst lange selbstständig und aktiv im eigenen Zuhause leben zu können. Dabei geht es um ganz unterschiedliche Fragen des Alltags: Welche Angebote gibt es in meiner Umgebung? Wo kann ich mich engagieren oder mit anderen Menschen treffen? Welche Möglichkeiten gibt es, wenn die eigene Mobilität nachlässt? Und an wen kann ich mich wenden, wenn sich die persönliche Situation verändert?

Ilka Gippert informiert über bestehende Angebote, vermittelt bei Bedarf Kontakte und unterstützt dabei, passende Hilfen vor Ort zu finden. Auch Angehörige können sich mit Fragen an sie wenden. Wenn es um Pflege oder einen konkreten Pflegebedarf geht, stellt sie den Kontakt zu den entsprechenden Beratungsstellen her. Die Gemeindeschwester plus übernimmt dabei keine pflegerischen Aufgaben. Im Mittelpunkt stehen vielmehr persönliche Beratung, Prävention und die Vernetzung mit Angeboten und Ansprechpartnern vor Ort.

Ilka Gippert ist unter der Telefonnummer 02681/85-111 erreichbar. Die Sprechzeiten sind Dienstag und Donnerstag von 8 Uhr bis 13 Uhr und Mittwoch von 8 Uhr bis 14 Uhr. Auf Wunsch kommt sie auch zu einem persönlichen Kennenlerngespräch nach Hause. Wer Fragen hat oder das Angebot näher kennenlernen möchte, kann sich gerne direkt bei Ilka Gippert melden. Foto: Karina Müller