VETTELSCHOSS – Einbruch während kurzer Abwesenheit in Vettelschoß

Sonntagvormittag, 23. März 2025 kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Michaelstraße in Vettelschoß. Die Bewohnerin hatte das Haus kurzzeitig verlassen um den Hund auszuführen, woraufhin sie beim Wiederkommen den Einbruch feststellte. Der Täter verschaffte sich durch das Kellerfenster Zutritt zum Wohnhaus und durchwühlte sämtliche Schränke. Es wurde jedoch nichts entwendet. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein erbeten. Quelle: Polizei