VALLENDAR – Verkehrsunfallflucht in Vallendar, in der Düppelstraße – Zeugenaufruf

Im Zeitraum zwischen Samstag, 23. Und Montag, 25. August 2025 kam es in der Düppelstraße in Vallendar zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeug touchierte einen in Höhe Hausnummer 30 geparkten PKW. Am rechten Radkasten des geparkten Fahrzeuges entstand dabei Sachschaden in Form von mehreren Kratzern. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Bendorf nimmt Zeugenhinweise auf Fahrer und Fahrzeug entgegen. Quelle: Polizei