VALLENDAR – Treffen für Angehörige von Menschen mit erworbener Hirnschädigung – Angebot der BDH-Klinik Vallendar und der Inklusa gGmbH Vallendar, im Juni 2026

Am Mittwoch, 10. Juni 2026, findet von 17.00 bis 18.30 Uhr das nächste Treffen für Angehörige von Menschen mit erworbener Hirnschädigung in der BDH-Klinik Vallendar (Raum D0.10) statt. Im Rahmen der Veranstaltung hält Kathrin Georg, Neuropsychologin in Ausbildung, einen kurzen Impulsvortrag zum Thema „Krankheitswahrnehmung nach erworbener Hirnverletzung“.

Das monatliche Angebot richtet sich an Angehörige, die Informationen, Austausch und Beratung suchen. Geleitet wird die Gruppe von Julia Tiwi-Feix (Inklusa gGmbH) und Julia Jahnel (BDH-Klinik Vallendar). Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (Foto: Beate Kretschmann)