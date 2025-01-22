VALLENDAR – Pkw kollidiert mit Mauer in Vallendar, in der Heerstraße – Polizei sucht Zeugen

Montag, dem 16.03.2026, kam es gegen 21:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Heerstraße in Vallendar. Ein Pkw war nach einem Abbiegevorgang nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Mauer kollidiert. Der Pkw wurde nicht unerheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Laut Zeugenaussagen war der Pkw zusammen mit einem zweiten Fahrzeug zuvor durch starkes Beschleunigen aufgefallen. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder in anderer Weise sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Quelle: Polizei