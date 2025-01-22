VALLENDAR – Erstes Angehörigentreffen im neuen Jahr in der BDH-Klinik Vallendar – Kostenfreies Angebot der BDH-Klinik Vallendar und der Inklusa gGmbH wurde fortgesetzt

Das erste Treffen der Angehörigengruppe in der BDH-Klinik Vallendar im neuen Jahr verzeichnete eine erfreuliche Beteiligung. Insgesamt zwölf Angehörige von Menschen mit erworbener Hirnschädigung nahmen das kostenfreie Angebot der Inklusa gGmbH und der BDH-Klinik Vallendar wahr.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand ein Impulsvortrag der Neuropsychologin Julia Jahnel zum Thema Einsamkeit, der bei den Teilnehmenden auf großes Interesse stieß. Die inhaltlichen Impulse boten eine wichtige Grundlage für den anschließenden Austausch, in dem persönliche Erfahrungen, Herausforderungen und Bewältigungsstrategien offen und wertschätzend miteinander geteilt werden konnten.

Julia Tiwi-Feix und Julia Jahnel, die beiden Moderatorinnen der Angehörigengruppe, zeigten sich sehr zufrieden mit der aktiven Teilnahme und der intensiven Gesprächsatmosphäre. Sie betonten die Bedeutung des Angebots als Ort des Austauschs, der Information und der gegenseitigen Unterstützung und heißen alle Angehörigen von Menschen mit erworbener Hirnschädigung an jedem zweiten Mittwoch im Monat herzlich willkommen.

Das nächste Treffen der Angehörigengruppe findet am 11. Februar von 17.00 bis 18.30 Uhr in der BDH-Klinik Vallendar (Raum D0.10) statt. Der geplante Impulsvortrag widmet sich dem Thema „Neuropsychologische Veränderungen nach Hirnschädigung und individuelle Verläufe“. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Foto: Beate Kretschmann