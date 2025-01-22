URBACH – Heimatjahrbuch 26 in Urbach vorgestellt

In der schmucken 1824 erbauten Evangelischen Kirche Urbach hatten sich die Mitwirkenden des diesjährigen Heimatbuch versammelt, um die frisch gedruckten Exemplare des 416 Seiten starken Einbands zu feiern. Landrat Hallerbach dankte den anwesenden Redakteuren für die geleistete Arbeit und freute sich nun die 101 Ausgabe des Jahrbuchs vorzustellen. Das tat denn auch Dr. Reinhard Lahr in seiner humorvoll und lockeren Art. Geschichtlich interessante, traurige und humorvolle Beiträge der 31 Autoren, von denen im letzten Jahr leider drei gestorbenen sind, wurden in seiner Rede beleuchtet. Besonderer Dank galt Arno Schmidt, der seit 1989 mehr als 40 Beiträge verfasst hat und inzwischen auch als Redaktionsmitglied arbeitet. Er wurde mit Wein und einem Kreis-Schirm als Präsent belohnt. Im Anschluss an die Feierstunde in der Kirche waren die Gäste ins Haus am Hochgericht, dessen Foto auch den Einband des neuen Heimatjahrbuch abbildete, eingeladen. Das „Haus am Hochgericht“ verbindet gekonnt alte und neue Architektur und die Evangelische Kirche besteht aus einem romanischen Turm aus dem 13. Jahrhundert und einem achteckigen Zentralbau, der an die Aachener Pfalzkapelle erinnert. Im gemütlichen Inneren konnten Landrat, Redakteure und Gäste sich nach dem gemeinsamen Foto bei Kaffee und Kuchen austauschen und neue Pläne fürs nächste Jahrbuch machen. Das aktuelle Exemplar ist ab dem 1. Oktober 2025 zu einem Preis von 8,00 Euro beim Buchhandel und den örtlich bekannten Verkaufsstellen der Gemeinden im Kreis erhältlich. (mabe) – Fotos: Marlies Becker