URBACH – Ellen Demuth MdB informiert – Bundesförderung für Kunstrasenplatz in Urbach gesichert

Grund zum Jubeln in der Verbandsgemeinde Puderbach: Die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Urbach wird im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Sportstätten“ mit 292.500 Euro gefördert.

„Diese Unterstützung des Bundes ist ein wichtiges Zeichen für die Sporttreibenden vor Ort und für das ehrenamtliche Engagement insgesamt. Gut ausgestattete Sportstätten sind von großer Bedeutung für das Miteinander und stärken den sozialen Zusammenhalt“, betont Ellen Demuth.

Das Bundesprogramm ist an einige Auflagen gebunden. Der Kunstrasenplatz in Urbach bot optimale Bedingungen für eine Förderung. Demuth konnte erreichen, dass das Projekt im parlamentarischen Verfahren durch den Haushaltsausschuss positiv beschieden wurde. Mit einer beantragten Gesamtfördersumme von über 7,5 Milliarden Euro war der Projektaufruf 23-fach überzeichnet. Demuth bedauert in diesem Zusammenhang, dass nicht alle eingereichten Interessensbekundungen aus den Landkreisen Neuwied und Altenkirchen berücksichtigt werden konnten.

Bundesweit werden in diesem Jahr im Rahmen des Programms rund 333 Millionen Euro in die Sanierung kommunaler Sportstätten investiert. Ganz Rheinland-Pfalz profitiert erheblich von den Mitteln, mit zahlreichen geförderten Projekten.

„Der Erneuerungsbedarf in Urbach besteht bereits seit geraumer Zeit. Umso wichtiger ist es, nun eine langfristig tragfähige Lösung umzusetzen. Es freut mich sehr, dass unsere Region von diesem wichtigen Bundesprogramm profitieren kann“, so Demuth abschließend.