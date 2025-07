UNNAU – Brand eines Einfamilienhauses in Unnau

Dienstagmorgen, 15. Juli 2025 kam es gegen 10 Uhr zu einem Brand einer Scheune in Unnau-Korb, der auf das angrenzende Wohnhaus übergriff, so dass es in Vollbrand geriet. Die Hauseigentümerin wurde vorsorglich zur Kontrolle in ein Krankenhaus in Hachenburg gebracht. Durch das Brandgeschehen und der daraus folgenden Hitzeentwicklung wurde auch ein angrenzendes Nachbarhaus in Mitleidenschaft gezogen. Die verständigten Feuerwehren Nistertal, Bad Marienberg, Hachenburg, Unnau und Kirburg waren und sind bei den Löscharbeiten im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalinspektion Montabaur geführt, wobei nach der ersten Bestandsaufnahme bereits Hinweise auf eine mögliche technische Ursache erlangt werden konnten. Quelle Polizei