UNKEL – Zwei Meilensteine für den Bürgerpark: Baugenehmigung und Förderbescheid ermöglichen Projektstart

Für den Bürgerpark Unkel sind in kurzer Zeit zwei entscheidende Weichen gestellt worden: Bereits Ende vergangenen Jahres wurde die Baugenehmigung für das Gelände erteilt. Nun hat die Stadt Unkel den Weiterleitungsbescheid für die KIPKI-Förderung offiziell an den Verein Gemeinsam für Vielfalt e. V. überreicht. Damit kann das geplante Projekt für Klimaschutz und Klimaanpassung starten.

Mit der Baugenehmigung ist die Umnutzung des ehemaligen Freibads zum öffentlichen Bürgerpark offiziell bestätigt. Sie umfasst die bestehenden und geplanten Einrichtungen und erkennt das Gelände zudem als Veranstaltungsort an. Diese baurechtliche Grundlage gibt dem Verein Rechtssicherheit für den Betrieb des Bürgerparks und war Voraussetzung dafür, die nun geförderten Maßnahmen umsetzen zu können.

Das KIPKI-Programm (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation) des Landes Rheinland-Pfalz unterstützt kommunale Projekte zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Im Bürgerpark sind unter anderem die energetische Sanierung des ehemaligen Kiosk-Gebäudes, der Einbau einer Wärmepumpen-Heizung, Dachbegrünungen sowie neue Sonnenschutzlösungen vorgesehen. Mit Vorbereitung, Detailplanung und Ausschreibungen wurde bereits begonnen.

Die Stadt Unkel hat das Projekt von Beginn an begleitet: Sie reichte den Förderantrag beim Land ein, der Stadtrat unterstützte das Vorhaben mit einem entsprechenden Beschluss, und nun werden die bewilligten Mittel an den Verein weitergeleitet.

„Mit der Baugenehmigung und dem Weiterleitungsbescheid sind jetzt alle formalen Voraussetzungen erfüllt und wir können endlich loslegen.“, erklärt der Vorstand von Gemeinsam für Vielfalt e. V. „Wir danken der Stadt Unkel und dem Stadtrat für die enge Zusammenarbeit und die Unterstützung in allen Projektphasen.“

Die baulichen Maßnahmen sollen im Laufe des Jahres schrittweise umgesetzt werden. Während der Arbeiten kann es zeitweise zu Einschränkungen im Parkbetrieb kommen. Der Verein bittet Besucherinnen und Besucher sowie Veranstalter um Verständnis.