UNKEL – Verkehrsunfallflucht in Unkel

Am 30. Dezember 2025 kam es gegen 18:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Ampelanlage, Linzer Straße / B 42. Die Geschädigte befuhr die Linzer Straße aus Richtung Vorteil Center kommend und beabsichtigte nach links auf die B 42 in Richtung Rheinbreitbach aufzufahren. Aufgrund der Verkehrslage musste sie anhalten. Der Unfallverursacher, der ebenfalls die Linzer Straße in gleicher Richtung befuhr, beabsichtigte auf die B 42 in Richtung Linz aufzufahren. Hierbei bog er in einem zu weiten Bogen ab und touchierte das haltende Fahrzeug der Geschädigten. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644-9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei