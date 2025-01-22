UNKEL – Verkehrsunfallflucht in Unkel

Dienstagmittag, gegen 13:25 Uhr, ereignete sich in Unkel, auf der B 42 / Bruchhausener Straße, eine Verkehrsunfallflucht. Eine Fahrzeugführerin bog vermutlich trotz rotzeigender Lichtzeichenanlage von der Bruchhausener Straße nach links auf die B 42 ein. Der auf der B 42 in Fahrtrichtung Linz fahrende PKW musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge fuhr ein weiterer PKW auf den Vorausfahrenden auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die abbiegende Fahrzeugführerin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich um einen hellgrünen PKW gehandelt haben. Die Fahrerin soll ca. 40 Jahre alt gewesen sein und trug blondes Haar. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Linz unter der Rufnummer 02644-9430. Quelle: Polizei