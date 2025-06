UNKEL – Verkehrsunfallflucht in Unkel

Am 17. Juni 2025 gegen 13:00 Uhr kollidierte ein Rollerfahrer mit Sozius mit einem Gartenzaun im „Heisterer Weg“ in Unkel. Nach Ansprache durch den Eigentümer entfernten sich die beiden Unfallbeteiligten von der Örtlichkeit, ohne Feststellungen zu deren Beteiligung am Unfall anzuzeigen. Vor Ort konnten Fahrzeugteile des Unfallverursachers aufgefunden werden, sodass hier weitere Ermittlungsansätze bestehen. Zeugen des Unfalls oder der Verursacher werden gebeten sich bei der Polizei Linz/Rhein unter der 02644 9430 zu melden. Quelle Polizei