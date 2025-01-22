UNKEL – Verein Gemeinsam für Vielfalt e.V. wählt neuen Vorstand

Am Abend des 26. Mai trafen sich die Mitglieder von Gemeinsam für Vielfalt e.V. zur jährlichen Mitgliederversammlung im Bürgerpark Unkel.

Der Tätigkeitsbericht für das vergangene Jahr gab eine kurze Übersicht der Highlights, wie z.B. das Regenbogen-Kinderfest, der 3. Tag der Artenvielfalt, der Regionalmarkt mit zahlreichen regionalen Erzeugern und die Reihe „Gemeinsam kochen“. Anschließend bedankte sich der Vorstand ganz besonders bei allen Mitgliedern, die durch ihren Einsatz diese Veranstaltungen und den ökologischen Erhalt des Parks in seiner ganzen Artenvielfalt ermöglicht und erfolgreich gemacht haben. Nicht zu vergessen die Fahrradwerkstatt, die seit 2021 durchgehend und ehrenamtlich betrieben wird und regen Zulauf erfährt (Öffnungszeiten Di. 16:30-18 Uhr).

Besonders erwähnt wurde auch, dass der Bürgerpark mit der Ende 2025 erteilten Baugenehmigung nun endlich auch offiziell als Bürgerpark genutzt werden darf und die umfangreichen Sanierungsarbeiten des Projektes KIPKI starten können. Auch wenn viele Arbeiten von Handwerksbetrieben gemacht werden, wird hier tatkräftige Unterstützung bei Aus- und Umräumarbeiten gebraucht. Herzliche Einladung vor allem an diesen Tagen mitzumachen: Di. 9. & 16.06. zwischen 16-20 Uhr, Sa. 13. & 20.06. zwischen 9-17 Uhr.

Ein Ausblick auf einige der in diesem Jahr noch anstehenden Veranstaltungen rundete das Bild ab: Am 06. Juni ist von 11-17 Uhr das beliebte Kinderfest im Bürgerpark mit Familienflohmarkt. Gemeinsam kochen findet am 3. Do. im Monat bis August statt, Mitgliedertreffen fördern Austausch und Gemeinschaft. Filmabende für Kinder und Erwachsene laden zum Besuch im Bürgerpark ein (nähere Infos unter www.gfv-unkel.de/events).

Turnusgemäß standen die Vorstandswahlen an. Da die beiden Vorstandsmitglieder Aynur Korkmaz und Astrid Krist nicht zur Wiederwahl antraten, wurde das Team der bisherigen Vorstandsmitglieder René Rondot, Julia Frericks und Riad Alhamd durch Ruth Moenikes-Peis und Martin Koch vervollständigt. Die fünf Kandidaten wurden einstimmig im Amt bestätigt bzw. neu gewählt. Der neu gewählte Vorstand bedankte sich beim langjährigen Vorstandsmitglied Astrid Krist und bei Aynur Korkmaz für Ihr Engagement. Der neue Vorstand führt den Verein ins Jubiläumsjahr 2027, in dem Gemeinsam für Vielfalt e.V. 10 Jahre alt wird.

Der Verein, der mittlerweile über 80 Mitglieder hat, pachtet und belebt seit 2021 das Gelände des ehemaligen Freibads Unkel an der Linzer Straße. Nach dem Motto „Der Bürgerpark ist von allen und für alle da“ sind alle Menschen herzlich eingeladen, sich mit ihren Ideen tatkräftig in die Gestaltung des Parks einzubringen. Ob Kuchenspenden für aktuelle Veranstaltungen oder Diskussionsabend, Spieletreff für Kinder oder Volleyball- / Schachturnier… der Vorstand ist offen für vielfältige Ideen der Bürger und Vereine der Umgebung. Natürlich muss niemand allein etwas umsetzen, es findet sich unter den Mitgliedern oder anderen Parknutzern immer Unterstützung.

Interessierte können sich gerne per Mail oder telefonisch beim neuen Vorstand melden Tel.: 0160/99608946 – Mail: info@gfv-unkel.de Mehr Informationen über die Vereinsgeschichte und Tätigkeiten gibt es auch hier: www.gfv-unkel.de/meilensteine.