UNKEL – Verdacht der Verkehrsunfallflucht – Fahren ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit Alkohol

Der Polizei Linz wurde am Samstagmittag, 07. Juni 2025 gegen 14:37 Uhr eine Fahrzeugführerin gemeldet, die verletzt in einem Fahrzeug sitzen würde. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Pkw Unfallspuren aufwies, die aber nicht am Feststellungsort in Unkel, Grüner Weg entstanden sein konnten. Die Fahrzeugführerin war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weil sie bereits in der Vergangenheit wiederholt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgefallen war. Auch diesmal konnte bei der 60jährigen Fahrerin Atemalkohol festgestellt werden. Die Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 2,51 Promille. Die Frau verweigerte jegliche Angaben zur Unfallörtlichkeit. Nach dem derzeitigen Ermittlungsachstand dürfte sich die Fahrerin wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Führen eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss verantworten müssen. Aus diesem Grund bittet die Polizei Zeugen zur Mithilfe an der Aufklärung des Sachverhalts. Wo konnte ein Unfall mit einem grauen Ford Fiesta beobachtet werden. Am Unfallfahrzeug konnte ein blauer Lacksplitter festgestellt werden. Quelle Polizei