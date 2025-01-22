UNKEL – Tradition & Traube – Charity Dinner

Der Junggesellenverein Unkel 1775 e.V. feiert sein 250-jähriges Bestehen mit einem besonderen kulinarischen Abend: Am 26. September um 18:30 Uhr lädt der Verein zum Charity Dinner „Tradition & Traube“ in das Restaurant Zur Traube in Unkel ein.

Die Gäste erwartet ein liebevoll zubereitetes 3-Gänge-Menü (30 € p.P., inkl. Sektempfang, exkl. Getränke zum Essen) mit einer Kürbiscremesuppe als Vorspeise. Zum Hauptgang können sich die Gäste auf wahlweise eine Knödeltrilogie (vegetarisch) oder Gulasch vom Eifeler Glücksschwein mit Semmelknödeln, jeweils mit gemischtem Salat freuen. Zum süßen Abschluss wird Crumble mit Vanilleeis serviert.

Begleitet wird der Abend von Fahnenschwenken der Fähnriche sowie unterhaltsamen Anekdoten ehemaliger Mitglieder zur traditionsreichen Vereinsgeschichte. Die aufgestellte Spendenbox bietet allen Gästen die Möglichkeit, den guten Zweck direkt vor Ort zu unterstützen. Die gesammelten Spenden ﬂießen in die Jahresspendensammlung des JGV Unkel 1775 e.V. und kommen einem wohltätigen Projekt für Kinder und Jugendliche in Unkel zugute.

Reservierungen sind ab sofort telefonisch im Restaurant Zur Traube (02224/3315) möglich.

Information zur Jahresspendensammlung des Vereins: Im Rahmen des 250-jähringen Bestehens des Vereins führt der Junggesellenverein Unkel in diesem Jahr eine besondere Spendenaktion durch.

Ganzjährig werden bei diversen Aktionen Spenden für ein wohltätiges Projekt für Kinder und

Jugendliche in Unkel gesammelt.

Die Erlöse der erstmals vom JGV durchgeführten Weihnachtsbaumsammelaktion im Januar, sowie des traditionellen Bierpong-Turnieres ﬂießen hier bereits ein. Der Gegenstand der Spendenaktion entscheidet sich gegen Ende des Jahres, je nach Höhe der eingenommenen Spenden. Die aktuelle Planung sieht vor, ein Spielgerät auf einem der Unkeler Spielplätze zu ersetzen oder zu erneuern.

