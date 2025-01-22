UNKEL – Nicole Hahn vor Ort – Politischer Rundgang durch Unkel startet am Rathaus – Am 26. August lädt die SPD-VG-Bürgermeisterkandidatin zur Ortsbegehung mit Gerhard Hausen ein

Unter dem Motto „Zuhören. Verstehen. Handeln.“ lädt Nicole Hahn am Mittwoch, 26. August, um 18:00 Uhr zu einem politischen Rundgang durch Unkel ein. Treffpunkt ist am Rathaus Unkel, Linzer Straße 2. Mit dabei ist Gerhard Hausen, Stadtbürgermeister Unkel a. D.

Bei der Ortsbegehung möchte Nicole Hahn mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und konkrete Anliegen aus Unkel aufnehmen. Dabei soll es nicht um Politik aus der Distanz gehen, sondern um das, was vor Ort sichtbar ist: Wege, Plätze, Treffpunkte, Infrastruktur, Sicherheit, Aufenthaltsqualität und die Frage, wie Unkel sich in den kommenden Jahren gut weiterentwickeln kann.

Nicole Hahn ist SPD-Kandidatin für das Amt der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Unkel. Als Vorsitzende der SPD Unkel & Bruchhausen, Mitglied des Stadtrats und langjährig ehrenamtlich engagierte Bürgerin kennt sie viele Themen vor Ort aus eigener Erfahrung. Beruflich ist sie seit vielen Jahren selbstständig in den Bereichen Wirtschaft und Kultur tätig. Diese Verbindung aus kommunalpolitischer Erfahrung, beruflicher Praxis und kulturellem Engagement prägt ihren Blick auf die Verbandsgemeinde.

„Ich freue mich auf Hinweise, Ideen und Anregungen aus der Bürgerschaft“, erklärt Nicole Hahn. „Wer Verantwortung übernehmen will, muss vor Ort zuhören und verstehen, was die Menschen bewegt.“

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, am Rundgang teilzunehmen. Wer nicht dabei sein kann, kann sein Anliegen gerne per E-Mail an kontakt@nicole-hahn.net senden.