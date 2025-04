UNKEL – Junggesellenverein Unkel richtet Maifrühschoppen aus

Der JGV Unkel veranstaltet am 01. Mai ab 11 Uhr wieder den traditionellen Maifrühschoppen. Es besteht die Möglichkeit das ein oder andere Kaltgetränk zu verzehren. Für das leibliche Wohl sorgt die Foodbox aus Rheinbreitbach. Außerdem gibt es wieder die traditionelle Tombola. Diese findet um 13.30 Uhr statt. Lose dafür können am 01. Mai vor Ort gekauft werden. Darüber hinaus werden Mitglieder des Junggesellenvereins im Vorfeld durch Unkel ziehen und Lose verkaufen. Ein weiterer Höhepunkt des Maifrühschoppens wird der zweite Teil der Junggesellentaufe sein, an der alle neuen Mitglieder teilnehmen können. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist die musikalische Unterstützung durch die Kuhlen Musikanten aus Vettelschoss.

Aufgrund des 250-jährigen Jubiläums des Junggesellenvereins findet die Veranstaltung in diesem Jahr sowohl unter dem Stadtmaibaum auf dem Willy-Brandt-Platz als auch auf dem angrenzenden Gelände der ehemaligen Löwenburg statt. Der Maibaum wird am Samstag, den 26.04. vom Verein aufgestellt, der damit eine lange Tradition fortführt. Früher wurden Maien zu den Alten und Kranken gebracht, um ihnen zu zeigen, dass der Frühling da ist. Auch heute noch fahren Junggesellenvereine aus der gesamten Region jedes Jahr in den Wald, um eine Birke zu schlagen und auf dem Marktplatz aufzustellen.

In Unkel werden an diesem Samstag traditionell auch neue Mitglieder in den Verein aufgenommen. Alle unverheirateten Jungen und Mädchen ab 16 Jahren aus Unkel sind daher aufgerufen, ab 9 Uhr mit dem Verein vom Willy-Brandt-Platz in den Wald zu fahren, beim Aufstellen des Baumes zu helfen und den Verein kennenzulernen oder gleich Mitglied zu werden. Während des Aufstellens findet dann auch der erste Teil der Junggesellentaufe unter dem Wasserfall am Hähnerbach statt. Auch die Mädchen des Vereins sind beim Baumaufstellen dabei.

Wer noch mehr über den Verein und insbesondere das 250-jährige Jubiläum erfahren möchte, das in diesem Jahr zur Kirmes vom 24. Juli bis 27. Juli gefeiert wird, kann dies über Instagram (@jgvunkel) oder Facebook (@JGV Unkel 1775 e.V.) tun.