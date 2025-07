UNKEL – Festlicher Auftakt zur St. Pantaleon Kirmes – Jubiläumsfeier beginnt bereits am Donnerstag – Die St. Pantaleon Kirmes startet traditionell mit dem Königsschießen am Samstag, den 20. Juli, an der Grillhütte im Gerhardswinkel.

Anlässlich des 250-jährigen Stiftungsfestes des Junggesellenvereins wurde das Festprogramm in diesem Jahr erweitert: Bereits am Donnerstag, den 24. Juli, laden der Junggesellen- und Bürgerverein ab 19:00 Uhr zu einem stimmungsvollen Dämmerschoppen im Festzelt an der Kamener Straße ein. Höhepunkt des Abends ist der feierliche Große Zapfenstreich um 21:30 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz.

Am Freitag folgt mit dem traditionellen Aufhängen des Kirmesmannes der nächste Programmpunkt, bevor ab 19:00 Uhr die ELEKTRO x DORF-Party startet. Die DJs Jerome und Noisetime bringen das Festzelt mit kraftvollen Beats zum Beben. Tickets sind im Vorverkauf unter

https://www.eventbrite.de/e/elektroxdorf-tickets-1261323956909?aff=ebdssbdestsearch erhältlich; Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Der Samstag steht ganz im Zeichen der Junggesellen: Bereits ab 14:00 Uhr startet das Preisschwenken um den Titel des Bundesmeisters aller Klassen. Am Abend folgen der feierliche Königszug sowie der festliche Königsball der Junggesellen.

Der Sonntag beginnt mit dem Hochamt und der anschließenden Prozession, bevor der Frühschoppen im Festzelt beginnt. Für musikalische Unterhaltung sorgen dabei Die Kuhlen Musikanten. Parallel lädt der JGV zur Pänzkirmes mit zahlreichen Mitmachaktionen wie Hüpfburg, „4 Gewinnt“, dem „Heißen Draht“ sowie einer Kuchentheke und Slush-Eis ein.

Ab 17:00 Uhr zieht der Königszug der Bürger vom Willy-Brandt-Platz durch die Straßen Unkels zum Alten Rathaus, wo die feierliche Kettenübergabe stattfindet. Den krönenden Abschluss des Wochenendes bildet der Königsball der Bürger mit der Live-Band Querfeldbeat. Traditionsgemäß endet die Kirmes am Dienstag um 18:00 Uhr mit der Beerdigung des Kirmesmannes.