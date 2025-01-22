UNKEL – Balkonkraftwerk selbst aufbauen – Kostenfreier Praxis-Workshop in Unkel

Nicht nur zuhören, sondern selbst anpacken: Die KreisVolkshochschule Neuwied bietet gemeinsam mit der Hochschule Koblenz an der Außenstelle Unkel am Samstag, 8. August, einen kostenfreien Praxis-Workshop rund um Balkonkraftwerke an. Das Besondere: Die Teilnehmenden bauen mit Demonstrationsmaterial selbst eine Mini-Photovoltaikanlage auf und lernen dabei Schritt für Schritt, worauf es bei Installation und Betrieb ankommt.

Zunächst vermittelt Prof. Dr. Johannes Stolz von der Hochschule Koblenz die wichtigsten Grundlagen zu Anschaffung, Technik, Anmeldung, Betrieb und Wartung der kleinen Solaranlagen. Im anschließenden Praxisteil wird das Gelernte direkt umgesetzt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Balkonkraftwerke bieten Mieterinnen und Mietern, Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümern sowie Eigenheimbesitzenden eine einfache Möglichkeit, selbst Strom zu erzeugen und – je nach Standort und Eigenverbrauch – bis zu 200 Euro Stromkosten im Jahr einzusparen.

Der Workshop findet von 10 bis 12 Uhr in der Stefan-Andres-Realschule plus in Unkel statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen nimmt die kvhs Neuwied unter www.kvhs-neuwied.de/U120-26-2 oder unter 02224 180616 entgegen.