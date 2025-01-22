UNKEL – 25. Westerwälder Literaturtage am 12. Juni 2026, 19:00 Uhr in der Villa Weingärtner, in der Scheurener Straße 25, in 53572 Unkel – Ziegler, Zens & Weingärtner: Krieg und Liebe

Am Donnerstag, 12. Juni, um 19 Uhr lädt die Villa Weingärtner in Unkel zu einem ebenso unterhaltsamen wie nachdenklichen Abend voller Musik, Poesie und Zeitgeschichte ein. Im Rahmen der Westerwälder Literaturtage erwecken Magdalene Ziegler (Gesang) und Edgar Zens (Piano) die Chansons und Balladen der Zwischenkriegsjahre zu neuem Leben.

Die Lieder sind voller Sprachwitz, respektlos gegenüber Autoritäten und geprägt von den Hoffnungen, Ängsten und Erschütterungen ihrer Zeit. Das bereits erlebte, wie auch das noch drohende Unheil der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schwingt in ihren Texten mit. Gerade in einer Gegenwart, die von internationalen Krisen und Konflikten geprägt ist, wirken viele dieser Stücke erstaunlich aktuell.

Im kongenialen Zusammenspiel lassen Magdalene Ziegler und Edgar Zens eine Epoche auferstehen, in der der Tanz auf dem Pulverfass zum Alltag gehörte und die Liebe gefeiert wurde, als gäbe es kein Morgen. Daniela Weingärtner ordnet die Texte mit kenntnisreicher Moderation in den politischen und gesellschaftlichen Kontext ihrer Entstehungszeit ein.

Wer bei diesem Programm an das Flair von „Babylon Berlin“ denkt, liegt nicht ganz falsch.

Magdalene Ziegler-Krevel tritt seit 2003 mit Kabarettprogrammen auf und ist seit 2007 zertifizierte Erzählerin der Europäischen Märchengesellschaft.

Edgar Zens, Musikpädagoge aus Oberpleis, ist vielseitiger Pianist, Chorleiter i.R. sowie Cembalist bei Bo(n)nnafollia und Mitglied mehrerer Ensembles.

Daniela Weingärtner studiert performArt in Bonn und organisiert seit 2019 kulturelle Veranstaltungen in der Villa Weingärtner.

Der Vorverkauf läuft bereits: Tickets für 18 € sind erhältlich in allen Ticket-Regional oder ww-events Tickets Vorverkaufsstellen. Bei Ticket Regional fallen Servicegebühren und ggf. Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand an. Die Karten können jedoch gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt werden: Telefon 02742 1874 (der buchladen Wissen) oder Mail an buchladenwissen@web.de. . An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, 22 €.