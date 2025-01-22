TRIER – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 144 in Höhe Ortslage Filsch

Am 08. November 2025 gegen 00:35 Uhr kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der L 144 in Höhe der Ortslage Trier-Filsch. Ein 17- jähriger Motorradfahrer befuhr mit seinem Leichtkraftrad die L 144 aus Richtung Korlingen kommend in Richtung Trier-Tarforst. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn, und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Trotz unverzüglich eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der Motorradfahrer im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Die L 144 musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Eine Umleitung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme eingerichtet. Zur Klärung des Unfallherganges wurde durch die Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachter beauftragt. Im Einsatz befanden sich: Berufsfeuerwehr Trier mit technischer Hilfeleistung, Notarzt und zwei Rettungswagen, Polizeiinspektion Trier mit drei Streifen, Fuhrpark Stadtraum Trier, Gutachter, Notfallseelsorge. Quelle Polizei