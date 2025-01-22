TRIER – Schwan in Trier mit Pfeilen schwer verletzt – Polizei Trier bittet um Hinweise

Sonntagvormittag, 09. November 2025, wurde der Polizeiinspektion Trier ein verletzter Schwan am Moselufer in der Nähe des Schloss Monaise mitgeteilt. Das Tier wurde durch einen Unbekannten offenbar mit Pfeilen und Bolzen beschossen und dabei lebensgefährlich verletzt. Die Wasserschutzpolizei Trier hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Jagdwilderei sowie des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder zum Verursacher geben können werden gebeten, sich bei der Wasserschutzpolizei Trier oder der Polizeiinspektion Trier zu melden. Quelle Polizei Foto: Archiv BK wwa