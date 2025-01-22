TRIER – REGION – Familienfahrt zum Trierer Weihnachtsmarkt – Kreisjugendpflegen Neuwied, Altenkirchen und Westerwaldkreis setzen am 13. Dezember 2025 eine beliebte Tradition fort

Auch in diesem Jahr laden die Kreisjugendpflegen der Landkreise Neuwied, Altenkirchen und Westerwaldkreis wieder zu ihrer traditionellen Familienfahrt in der Adventszeit ein. Ziel ist am 13. Dezember 2025 der Weihnachtsmarkt in Trier.

Die gemeinsame Fahrt bietet Familien mit Kindern die Gelegenheit, einen besonderen Tag zu erleben. Der Trierer Weihnachtsmarkt besticht mit seiner historischen Kulisse und zahlreich festlich geschmückten Ständen, die zum Bummeln und Staunen einladen. Diese zauberhafte Atmosphäre, gepaart mit der über 2.000-jährigen Geschichte der Stadt, macht den Trierer Weihnachtsmarkt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Es ergibt sich also eine gute Gelegenheit, einen unbeschwerten Tag auf dem Weihnachtsmarkt zu verbringen!

Für die Familienfahrt sind nur noch wenige Plätze frei; anmelden können sich Familien mit Kindern. Der Teilnahmebeitrag beträgt 8 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder/Jugendliche. Der Zustieg zum Bus ist in Altenkirchen, Oberhonnefeld und Montabaur möglich, bei der Anmeldung sollte angegeben werden, welche Haltestelle erwünscht ist. Anmeldungen sind an die Kreisverwaltung des Westerwaldkreis, Tamara Bürck per Email: tamara.buerck@westerwaldkreis.de , zu richten.