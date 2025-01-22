TRIER – Neugeborenes in Trier im Park ausgesetzt

Samstagabend, dem 13. Juni, gegen 21:20 Uhr, setzte eine 21-Jährige ihr drei Tage altes Baby im Trierer Nells Park aus. Zeugen bemerkten den im Gebüsch abgelegten männlichen Säugling, verständigten Rettungsdienst und Polizei und versorgten das Kind bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte. Kurz zuvor haben die Zeugen eine junge Frau in der Nähe beobachtet. Diese konnte im Rahmen der sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Es handelte sich um die 21-jährige Kindsmutter. Das Kind wurde zunächst zur Untersuchung und Versorgung in ein Krankenhaus gebracht und ist wohlauf und wurde durch das Jugendamt in Obhut genommen. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier Haftbefehl wegen des Verdachts der versuchten Aussetzung in Tateinheit mit versuchtem Totschlag gegen die 21-Jährige. Die Ermittlungen dauern an. Quelle: Polizei