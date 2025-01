TRIER – CDU-Fraktionsvorsitzender Gordon Schnieder besucht Media:FORUM Trier an der Römerbrücke

Der CDU-Fraktionsvorsitzende im rheinland-pfälzischen Landtag, Gordon Schnieder, und die Landtagsabgeordneten Peter Moskopp und Torsten Welling haben das Media:FORUM an der Römerbrücke in Trier besucht. Dr. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, und Sebastian Lindemans, Referent Offene Kanäle der Region Trier bei der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, informierten über die Orte medialer Teilhabe und das aktuelle Projekt in Trier. Im Media:FORUM wird es künftig unterschiedliche Medienkompetenz-Angebote geben. Zudem wird der Offene Kanal Trier (OK54) die Räumlichkeiten beziehen.

Gordon Schnieder sagt: „Hier entsteht etwas, was einfach in die Zeit passt. Das Media:FORUM Trier ist ein gutes Beispiel für die Stärkung unserer Demokratie. Denn stärker als je zuvor hat es unsere freie Gesellschaft und hat es jeder einzelne von uns aktuell mit Desinformation und Deepfakes zu tun. Alle Generationen müssen sich daher noch intensiver damit auseinandersetzen, Medieninhalte kritisch zu hinterfragen und sicher mit digitalen Informationen umzugehen. So werden wir als Gesellschaft widerstandsfähiger gegen Manipulationen.“

Dr. Marc Jan Eumann freut sich bereits auf die Eröffnung: „Nach der erfolgreichen Premiere in Speyer und der Eröffnung des Media:TURMs in Ludwigshafen steht nun in Trier der nächste Meilenstein bevor. An den Orten medialer Teilhabe bündelt die Medienanstalt RLP gemeinsam mit vielen regionalen Partner*innen verschiedene Medienkompetenz-Angebote. In Zeiten von Fake News, Extremismus und Co. müssen wir alle für die demokratische Gesellschaft begeistern und deutlich machen: Medienkompetenz ist Demokratiekompetenz – Keine Likes für Lügen!“

Vielfältige Medienkompetenz-Angebote auf 550 Quadratmetern

Im zweiten Quartal 2025 öffnet das Media:FORUM an der geschichtsträchtigen Römerbrücke im Westen Triers seine Pforten. Mit dem Offenen Kanal Trier (OK54) zieht das bekannte nichtkommerzielle Lokalfernsehen aus der Arena Trier in das Gebäude ein. Des Weiteren soll der Ort künftig neben Workshops und offenen Angeboten rund um Medienbildung vor allem Fernsehproduktionen, Videos fürs Netz und Podcasts umfassen – und dabei praxisnah und barrierearm sein. So dient das Media:FORUM als Begegnungstätte und ermöglicht mediale Teilhabe für alle Bürger.

Die Medienanstalt Rheinland-Pfalz ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts und ermöglicht mediale Teilhabe in Rheinland-Pfalz. Die Teams Bürgermedien, Medienförderung, Medienregulierung und Medienkompetenz vereint gemeinsame Ziele: Alle Rheinland-Pfälzer bei ihrer medialen Teilhabe zu stärken und zu unterstützen, zu qualifizieren und zu schützen. Foto: Medienanstalt RLP