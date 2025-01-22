TRIER – 13-jähriger Joshua Noah N. aus Welschbillig wird vermisst

Am Samstag, gegen 14:30 Uhr, entfernte sich der 13-jährige Joshua Noah N. aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Welschbillig und kehrte nicht wieder zurück. Von dort wurde er als vermisst gemeldet. Er hielt sich in der Vergangenheit und auch am heutigen Morgen regelmäßig in Trier auf. Der Aufenthaltsort des Jungen ist aktuell nicht bekannt. Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten. Joshua Noah N. wird beschrieben als ca. 1,70cm groß, schmal, braune längere Haare, gebückte Körperhaltung. Die aktuelle Kleidung ist unbekannt; er trägt jedoch bevorzugt weite Kleidung. Ein Bild des Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/YCgbmTr. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Schweich unter der Nummer 06502-9157-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. Quelle Polizei