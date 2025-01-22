TIEFENBACH – Mehrere Fälle der Brandstiftung bei Tiefenbach – Brand von 200 Heuballen

In den Mittagsstunden des 22.07. gegen 13 Uhr wurde die Polizeiinspektion Simmern über einen Brand im Bereich Tiefenbach in Kenntnis gesetzt. Durch die schnell eintreffenden polizeilichen Kräfte konnte auf Höhe des Sportplatzes ca. 200 in Vollbrand stehende Heuballen festgestellt werden.

Fast zeitgleich wurde durch aufmerksame Zeugen in unmittelbarer Nähe der Brand von 2 Grünflächen gemeldet. Durch die sofort eintreffende Feuerwehr konnte hier der Brand schnell gelöscht und ein weiteres Übergreifen verhindert werden. Bei den Heuballen dauern die Nachlöscharbeiten zum Berichtszeitpunkt noch an. Es ist von einem niedrigen 5-stelligen Schaden auszugehen. Ersten Erkenntnissen nach handelt es sich in allen 3 Fällen um mutwillige Brandlegung. Zur Abklärung von potentiellen, weiteren, Brandorten wurde kurze Zeit der Polizeihubschrauber eingesetzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei