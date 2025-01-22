THALHAUSEN – Gesangverein Thalhausen spendet Konzerterlös

Ende November 2025 verwandelte der Gesangverein Thalhausen 1864 e.V. mit seinen Chören die örtliche Mehrzweckhalle in eine stimmungsvolle Konzertkulisse. Mit rund 600 Kerzen und einem abwechslungsreichen Programm sorgte das Candlelight-Konzert für eine ausverkaufte Halle. Der Gesangverein ist dafür bekannt, dass in der Regel ein Teilerlös aus den Konzerten für einen guten Zweck bestimmt ist. Bei diesem Konzert soll der Geldbetrag an eine Stiftung zur Erforschung von ME/CFS und Long Covid gehen.

Anlass für diese Bestimmung ist ein konkreter Bezug aus dem Ort. Hanna Döring aus Thalhausen leidet seit ihrer Covid-Impfung an der seltenen noch weitgehend unerforschten Krankheit. Die Myalgische Enzephalomyelitis / das Chronische Fatigue Syndrom (ME/CFS) ist eine schwere neuroimmunologische Erkrankung, die oft zu einem hohen Grad körperlicher Behinderung führt. Die Krankheit ist komplex und noch wenig erforscht. Die ME/CFS Research Foundation hat es sich zur Aufgabe gemacht, biomedizinische, wissenschaftliche Forschungsthemen und -projekte an universitären Forschungseinrichtungen zu fördern und zu finanzieren.

Der Teilerlös aus dem Ticket-Verkauf und den Spenden an dem Abend wurde vom Gesangverein auf 1.000 Euro aufgerundet und der Familie Döring zur Weiterleitung übergeben. Wer noch etwas darüber hinaus spenden möchte, kann dies unter folgenden Daten tun: ME / CFS Research Foundation IBAN: DE35 2004 0000 0628 5316 00 BIC: COBADEFFXXX Bank: Commerzbank AG Homburg ME/CFS Research stellt auch Spendenquittungen aus, wenn die E-Mail und die postalische Adresse angegeben werden.