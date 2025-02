THAL – Kaminbrand im Örtchen Thal an der Nister

Am frühen Freitagabend hieß es für die Freiwillige Feuerwehr Hamm: Kaminbrand im Örtchen Thal an der Nister. Einen entsprechenden Hinweis hatten Nachbarn gegeben. Schon auf der Anfahrt über die K 48 fiel den Rettungskräften ein Feuerschein einschließlich starkem Rauch über dem betreffenden Wohnhaus inmitten der Ortslage auf. Schnell hatte man einige Strahlrohre in Position gebracht und die Drehleiter platziert. Vom Korb aus konnten die Flammen alsbald gelöscht werden. Ein Gebäudeschaden ist offensichtlich nicht entstanden, so Einsatzleiter Alexander Müller. Und Personen waren auch nicht betroffen. Involviert waren 26 Feuerwehrleute mit fünf Fahrzeugen, dazu der Wissener Rettungswagen. Die Dorfstraße war etwa eine Stunde lang voll gesperrt. Am heutigen Samstag wird der zuständige Schornsteinfegermeister näheres über die Brandursache ermitteln. (bt) Fotos: Bernhard Theis