THAL – Felssturz im Nistertal – K 133 blockiert

Im Nistertal kam es am Sonntagmittag zu einem Felssturz. Gegen 13.30 Uhr hatten Bewohner von Thal ein Krachen gehört. Ein zufällig vorbeikommender Verkehrsteilnehmer sah sofort, dass die halbe Fahrbahn der Nistertalstraße K 133 in unmittelbarer Nähe der neuen Brücke nach Tal blockiert war. Mächtige Felsstücke hatten sich in etwa acht Meter Höhe aus der fast senkrecht aufragenden Wand gelöst. Die umgehend alarmierte Polizei war auch schnell vor Ort. Da es aber nach geraumer Zeit noch immer keine Warnhinweise oder Absperrungen gab, stellte eine Autofahrerin kurzentschlossen ihr eigenes Warndreieck auf. Um 15 Uhr traf dann der Landesbetrieb Mobilität ein, räumte die Fahrbahn größtenteils frei und stellte drei Warnbarken auf. Am Montagmorgen soll dann ein Radlader für den Rest sorgen. Die steil abfallende Schiefer- und Grauwandbank zwischen der Schranke, wo es ins Grünenthal geht, und der Abzweigung nach Thal ist als Naturdenkmal ausgewiesen. Sie besteht aus Meeresboden der Devon-Zeit vor 400 Millionen Jahren. Der Erdboden hat sich seither stark geneigt und man kann heute die Ablagerungsschichten von der Seite her gut erkennen. (bt) Fotos: Bernhard Theis